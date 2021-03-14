استشهاد طفلين وإصابة مواطن بانفجار لغمين في قرية أم حويش ووادي العذيب بريفي الرقة وحماة

حماة والرقة-سانا

استشهد طفلان وأصيب مواطن بجروح نتيجة انفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين بريفي الرقة وحماة.

وأفاد مراسل سانا بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة الشرقي صباح اليوم وذلك بمنطقة وادي العذيب شمال شرق مدينة السلمية ما أدى إلى إصابة مدني بجروح بليغة.

واستشهد أمس مواطنان وأصيب ثلاثة أطفال بجروح جراء انفجار ثلاثة ألغام أرضية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قرية كفر هود ومحيط بلدة صوران بريف حماة الشمالي وقرية المغير بالريف الشمالي الغربي للمدينة.

وفي ريف الرقة الشمالي ذكرت مصادر محلية لـ سانا أن طفلين استشهدا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في قرية أم حويش التابعة لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.