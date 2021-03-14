غوطة دمشق.. تزهر خيراً وعطاء بأهلها وأرضها وشجرها(صور)

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك في أعمال مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه
2021-03-13
الإرهاب.. صناعة غربية لزعزعة استقرار الدول المستقلة ونهب ثرواتها
2021-03-13
شولغين: الولايات المتحدة ودول غربية مستمرة بمحاولة إملاء شروطها لتحل محل القانون الدولي
2021-03-13
بوغدانوف يبحث هاتفياً مع بيدرسون الوضع في سورية
2021-03-12
المقداد وجي شانكار يبحثان العلاقات السورية الهندية وسبل تطويرها
2021-03-12
روسيا: التدخل الخارجي في سورية اعتمد على الإرهاب الدولي بكل أشكاله وخاصة العسكري والاقتصادي
2021-03-12
خبير روسي: الدول الغربية تسيس المساعدات الإنسانية لسورية
2021-03-12
محليات
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي دافئ نهاراً وسديمي في المناطق الشرقية والبادية
2021-03-14
بعد خلاصها من الإرهاب.. خان شيخون تستعيد عافيتها تدريجياً-فيديو
2021-03-13
ضبط سيارة محملة بـ 400 ربطة خبز للاتجار المخالف في اللاذقية
2021-03-13
إعادة العمل في سوق شارع سينما فؤاد بدير الزور بعد إعادة تأهيله
2021-03-13
استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 3 أطفال بانفجار ألغام من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة
2021-03-13
مصدر إعلامي: أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سورية والكيان الصهيوني ما هو إلا فبركات إعلامية وسياسية
2021-03-13
إخماد حريق في سيارة بمنطقة برزة دون إصابات
2021-03-13
رياضة
خيتافي يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد ويشعل المنافسة على لقب الليغا
2021-03-14
ريال مدريد يفوز على التشي بالدوري الإسباني لكرة القدم
2021-03-13
بايرن ميونخ يفوز على فيردر بريمن بثلاثية في الدوري الالماني لكرة القدم
2021-03-13
فوز ثانٍ لفريق تلدرة في تجمع دوري الناشئات بكرة الطائرة
2021-03-13
ليدز يونايتد يتعادل مع تشيلسي دون أهداف
2021-03-13
يوفنتوس يسعى لصفقة تبادلية مع برشلونة
2021-03-13
عرمان بطل لدوري السويداء بكرة القدم لفئة البراعم
2021-03-13
اقتصاد
افتتاح بازار ومعرض بصمة المرأة المنتجة السادس بحلب-فيديو
2021-03-13
(الوطنية للتمويل الصغير) بالسويداء يشهد إقبالاً على قرض المليون
2021-03-13
السورية للتجارة: بيع مواد بالتقسيط للعاملين في الدولة بسقف 300 ألف ليرة
2021-03-13
البيتكوين تسجل رقماً قياسياً جديداً
2021-03-13
توزيع دفعة جديدة من الأبقار على المربين المتضررين في طرطوس
2021-03-13
الإنتاج على خطي التعافي والانتعاش.. تاميكو ترفد الأسواق بـ 50 صنفاً دوائياً
2021-03-13
بعد انكماش الاقتصاد في بلادهم… البريطانيون يلقون اللوم على بريكست
2021-03-13
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غوطة دمشق.. تزهر خيراً وعطاء بأهلها وأرضها وشجرها(صور)
2021-03-14
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