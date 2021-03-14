المفوضية الأوروبية: استراتيجية التطعيم في الاتحاد كانت خاطئة

بروكسل-سانا

أكدت المفوضية الأوروبية أن استراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي تضمنت أخطاء بما في ذلك عملية شراء اللقاحات.

وقال فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية في مقابلة صحفية نشرت اليوم كما نقل موقع روسيا اليوم “لقد تم ارتكاب أخطاء في كل من بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند طلب شراء اللقاحات” داعياً إلى عدم التسرع وإجراء التقييم بعد انتهاء الوباء لرؤية الخطأ الذي تم ارتكابه وما تم القيام به بشكل صحيح.

واعتبر تيمرمانز أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بشأن عملية التطعيم كانت في مصلحة الدول الغنية مثل ألمانيا.

وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس انتقد عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الاتحاد.