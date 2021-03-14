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إعادة الخط المغذي لمحطة علوك إلى الخدمة بعد إصلاح الأعطال

2021-03-14

الحسكة-سانا

أنهت الورشات الفنية التابعة لشركة كهرباء الحسكة إصلاح خط التوتر 20 ك.ف المغذي لمحطة مياه علوك بريف رأس العين.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات انتهت من إصلاح قطع فازات على خط التوتر في ثلاثة مواقع منها موقعان بسبب العاصفة الهوائية والرياح الشديدة التي تعرضت له المنطقة قبل يومين وموقع جراء طلق ناري من جانب الاحتلال التركي مؤكداً إعادة خط التوتر إلى الخدمة وتشغيل محطة مياه علوك.

من جانبه أشار مدير عام مياه الحسكة المهندس محمود العكلة إلى أن ضخ مياه الشرب سيستأنف اليوم بعد إعادة تغذية المحطة بالتيار الكهربائي وسيتم الضخ باتجاه حي النشوة الشرقية والغربية وفق برنامج التقنين المعتمد لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب.

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