إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ 120 مليوناً والوفيات تتخطى المليونين و658 ألف حالة

عواصم -سانا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 ولغاية الآن حاجز الـ 120 مليون إصابة فيما تخطت الوفيات المليونين و658 ألف حالة وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميتر الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 120001946 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 2658215 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 96505646 حالة.

ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 546430 حالة وفاة من أصل 30035322 إصابة تليها البرازيل مع تسجيل 277091 حالة وفاة من أصل 11438935 إصابة ثم الهند ثالثا بتسجيلها 158642 حالة وفاة من أصل 11358644 إصابة.