الولايات المتحدة تتخطى الأربعين ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 40 ألفاً و839 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بحسب إحصائية جديدة لموقع وورلد ميتر الأمريكي نشرته اليوم .

ووفق الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فقد تم تسجيل 875 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

بذلك ارتفع اجمالي الوفيات في الولايات المتحدة إلى 546 ألفاً و268 حالة وفاة بينما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 30 مليوناً و35331 إصابة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً حول العالم بسبب الفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات.