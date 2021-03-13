إعادة العمل في سوق شارع سينما فؤاد بدير الزور بعد إعادة تأهيله

دير الزور- سانا

أعادت محافظة دير الزور اليوم العمل في سوق شارع سينما فؤاد بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وصيانة الأضرار التي لحقت به جراء الأعمال الإرهابية وذلك بالتزامن مع إطلاق فعاليات مهرجان ربيع الفرات التسويقي الذي تقيمه غرفة تجارة وصناعة دير الزور.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور حسان مغير في تصريح لمراسل سانا أن حي سينما فؤاد من الأحياء التي تتوسط مدينة دير الزور ويربط بين الأحياء المحررة وباقي الأحياء الأخرى والذي يحتوي على سوق سينما فؤاد ويعد من الأسواق الحيوية والمهمة في المحافظة والذي تعرض للتخريب والنهب من قبل العصابات الإرهابية حيث تم العمل على وضع خطة متكاملة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية لإعادة الحياة إلى السوق والحي المحيط به.

وبين مغير أنه تمت إعادة تأهيل البنى التحتية في السوق والحي المحيط به من شبكة صرف صحي ومياه وكهرباء واتصالات ومد للقميص الإسفلتي وتأهيل 239 محلاً تجارياً وإعادة تأهيل مدرسة يوسف العظمة الواقعة في الحي نفسه وصيانة 200 من الشقق السكنية وتأهيل دوار التموين الواقع في نهاية السوق ما ساهم بعودة الأهالي إلى الحي وإعادة الحياة إلى السوق التجاري مشيراً إلى أن المحافظة قامت بإنارة السوق وتزويده بالكهرباء بشكل مستمر ووضع نقطة شرطية ثابتة وسط السوق لتوفير الحماية للمحال التجارية.

بدوره أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور حافظ النوري إلى أن تفعيل العمل في سوق شارع سينما فؤاد سيشكل نقلة نوعية في الحركة التجارية والاقتصادية في محافظة دير الزور لما لهذا السوق من أهمية كونه يضم العديد من الفعاليات التجارية المتنوعة.

كاميرا سانا جالت في السوق والتقت أصحاب المحال التجارية الذين عبروا عن سعادتهم بإعادة افتتاح محلاتهم حيث أعرب أحمد عبادي صاحب محل ألبسة عن فرحته بالعودة إلى محله بعد غياب دام 10 سنوات بسبب الإرهاب في حين بين فاتح الحميدي صاحب محل حقائب نسائية أنه عاد وجيرانه من أصحاب المحلات وكلهم أمل بأن يعود هذا السوق وبقية الأسواق في المدينة إلى سابق عهدها وبين قذافي الأحمد أن تفعيل السوق يعد خطوة مهمة لإعادة الحياة إلى أحياء المدينة المحررة ودعما للاقتصاد الوطني.