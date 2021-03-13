حقائق مرة عن السكريات

دمشق-سانا

يخفي الطعم الحلو للسكر حقائق مرة حول خطره على الصحة كما تقول اختصاصية أمراض الغدد الدكتورة “لما حديد” ففي حين السكريات مهمة في عملية الاستقلاب وضرورية للحصول على الطاقة إلا أن الإكثار منها يزيد خطر الإصابة بأمراض مزمنة كثيرة.

الدكتورة حديد أوضحت لسانا أن تناول السكريات بكثرة يزيد خطر الإصابة بالبدانة وأمراض القلب والسكري من النمط الثاني وبعض أنواع السرطانات والاكتئاب وشيخوخة الجلد وظهور التجاعيد المبكر.

كما تشير الدراسات إلى وجود رابط بين الإكثار من السكريات ومرض الزهايمر ونقص مناعة الجسم وضعفه أمام العوامل الممرضة وفق الدكتورة حديد التي تلفت إلى ضرورة الانتباه بشكل خاص للتخفيف من تناول السكريات في الوقت الحالي لإنتشار فيروس كورونا حيث يجب التمتع بمناعة عالية لمواجهته.

وتنصح اختصاصية الغدد بتعديل نمط الغذاء عند جميع أفراد الأسرة بحيث يحتوي أقل مقدار من السكريات البسيطة وتجنب الوصول لما تسمى حالة الإدمان عليها عبر التخفيف التدريجي للسكر الأبيض والأطعمة التي تحتوي سكراً مضافاً والتركيز على النشويات التي تمد أجسامنا بالطاقة اللازمة عوضاً عن السكريات.

وعن فوائد التوقف عن تناول السكر المضاف أشارت حديد إلى أنه يخفض نسب الكولسترول والضغط والوزن ويعيد النضارة للبشرة ويحسن النوم لارتباط السكريات بإنتاج بعض الهرمونات التي تتدخل في آلية الأرق وبالتالي يحسن نشاطنا.

بدورها اختصاصية طب الأسرة الدكتورة فايزة طبيش لفتت إلى دور طبيب الأسرة في نشر التوعية بمخاطر السكر الأبيض والمشروبات المحلاة بين أفراد الأسرة ليزرعوا بدورهم الأنماط الصحية لدى الطفل من عمر مبكر مشيرة إلى أن الامتناع عن السكر غير كاف بمفرده بل يجب أن يترافق مع النشاط البدني وشرب الماء والإبتعاد عن التدخين وأي عادة غير صحية وتحقيق التوازن الغذائي.

وكانت وزارة الصحة أطلقت أمس الجمعة تحدي “أسبوع بلا سكر” عبر ماراثون رياضي انطلق من ساحة النجمة حتى ساحة الأمويين.

ايناس السفان