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المصدر: لم يحصل أبداً أن دعت سورية أي شخصية “إسرائيلية” إلى أراضيها بل كانت دائماً طلبات الزيارة إلى سورية تأتي من طرف شخصيات “إسرائيلية”

2021-03-13

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