المصدر: لم يحصل أبداً أن دعت سورية أي شخصية “إسرائيلية” إلى أراضيها بل كانت دائماً طلبات الزيارة إلى سورية تأتي من طرف شخصيات “إسرائيلية”

السبت / 13 / 03 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
شولغين: الولايات المتحدة ودول غربية مستمرة بمحاولة إملاء شروطها لتحل محل القانون الدولي
2021-03-13
بوغدانوف يبحث هاتفياً مع بيدرسون الوضع في سورية
2021-03-12
المقداد وجي شانكار يبحثان العلاقات السورية الهندية وسبل تطويرها
2021-03-12
روسيا: التدخل الخارجي في سورية اعتمد على الإرهاب الدولي بكل أشكاله وخاصة العسكري والاقتصادي
2021-03-12
خبير روسي: الدول الغربية تسيس المساعدات الإنسانية لسورية
2021-03-12
موسكو: سورية تعرضت لعدوان غير مسبوق من قبل الإرهاب الدولي
2021-03-12
حزب العمل المصري: الإجراءات القسرية المفروضة على السوريين تحد للشرعية والقوانين الدولية
2021-03-12
محليات
مصدر إعلامي: أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سورية والكيان الصهيوني ما هو إلا فبركات إعلامية وسياسية
2021-03-13
بعد عام على تخليصها من الإرهاب.. بلدة الزربة بريف حلب تنبض بالحياة
2021-03-13
افتتاح مركز خدمة المواطن في اتصالات اللاذقية
2021-03-13
القبض على شخصين يتاجران بالقطع الأثرية في اللاذقية
2021-03-13
فريق من مواهب قسم الإعلام بمشروع (بكرا النا) يطلع على عمل وكالة سانا
2021-03-13
في ضوء اكتشاف كميات واعدة… بدء استثمار وإنتاج الحجر البازلتي بريف حماة الشرقي
2021-03-13
حملة تعقيم لمدارس ريف دمشق
2021-03-13
رياضة
ليدز يونايتد يتعادل مع تشيلسي دون أهداف
2021-03-13
يوفنتوس يسعى لصفقة تبادلية مع برشلونة
2021-03-13
عرمان بطل لدوري السويداء بكرة القدم لفئة البراعم
2021-03-13
نادي شرطة حمص الرياضي.. تطور مستمر للارتقاء بالألعاب الرياضية
2021-03-13
جهود لتنشيط فرع الاتحاد الرياضي الفلسطيني بحمص
2021-03-13
المحافظة في صدارة ملحق الدور النهائي لدوري الدرجة الثانية بكرة السلة للسيدات
2021-03-13
الطليعة يستضيف الكرامة في إياب دوري كرة القدم للشباب
2021-03-13
اقتصاد
منح أكثر من 40 قرضاً.. فرع الوطنية للتمويل الصغير بالسويداء يشهد إقبالاً للحصول على قرض المليون
2021-03-13
بيع مواد بالتقسيط للعاملين في الدولة بسقف 300 ألف ليرة في صالات السورية للتجارة
2021-03-13
البيتكوين تسجل رقماً قياسياً جديداً
2021-03-13
توزيع دفعة جديدة من الأبقار على المربين المتضررين في طرطوس
2021-03-13
الإنتاج على خطي التعافي والانتعاش.. تاميكو ترفد الأسواق بـ 50 صنفاً دوائياً
2021-03-13
بعد انكماش الاقتصاد في بلادهم… البريطانيون يلقون اللوم على بريكست
2021-03-13
مرسيدس بنز تسحب أكثر من مليوني سيارة من الصين
2021-03-13
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الشريط الأخباري
مصدر إعلامي: أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سورية والكيان الصهيوني ما هو إلا فبركات إعلامية وسياسية
يواصل سرقة القمح السوري… الاحتلال الأمريكي يخرج 10 شاحنات من صوامع تل علو إلى شمال العراق
افتتاح مركز خدمة المواطن في اتصالات اللاذقية
بيع مواد بالتقسيط للعاملين في الدولة بسقف 300 ألف ليرة في صالات السورية للتجارة
شولغين: الولايات المتحدة ودول غربية مستمرة بمحاولة إملاء شروطها لتحل محل القانون الدولي
الاحتلال التركي وإرهابيوه يزورون وثائق للاستيلاء على ممتلكات الأهالي في رأس العين
المصدر: لم يحصل أبداً أن دعت سورية أي شخصية “إسرائيلية” إلى أراضيها بل كانت دائماً طلبات الزيارة إلى سورية تأتي من طرف شخصيات “إسرائيلية”
2021-03-13
2021-03-13
Afraa
سابق
المصدر: ما تم الحديث عنه في برنامج (قصارى القول) على قناة روسيا اليوم مؤخراً حول دعوة الحاخام إيدي عبادي إلى سورية، والكلام عن مباحثات سرية وشخصية تجري بين الطرفين لعقد اتفاقية سلام هو كلام عار تماماً عن الصحة
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