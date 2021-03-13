المصدر: كل ما قامت به سورية سابقاً كان علنياً، ولن يكون حاضراً ومستقبلاً إلا علنياً أيضاً وبالتالي فإن أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سورية والكيان الصهيوني ماهو إلا فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر