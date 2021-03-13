البيتكوين تسجل رقماً قياسياً جديداً

لندن-سانا

سجلت العملة المشفرة الأكثر شعبية (بيتكوين) رقماً قياسياً جديداً وتجاوزت 60 ألف دولار خلال تداولات اليوم.

ووفقاً لمنصة (بينانس) وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول نما سعر البيتكوين بنسبة 5.77 بالمئة ليصل إلى 60.104 ألف دولار.

ومنذ نهاية كانون الثاني الماضي نمت قيمة البيتكوين لمدة أربعة أسابيع متتالية ولكن في الأسبوع الأخير من شباط انخفضت قيمة العملة المشفرة بشكل حاد بعد أن وصلت إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 58.352 ألف دولار حيث انخفض سعرها في 22 شباط إلى 50 ألف دولار وفي 26 شباط انخفض مجدداً إلى حوالي 44.5 ألف دولار.