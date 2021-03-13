نادي شرطة حمص الرياضي.. تطور مستمر للارتقاء بالألعاب الرياضية

حمص-سانا

يسعى نادي شرطة حمص الرياضي إلى تطوير واقع الألعاب الرياضية التي يمارسها باستمرار للحفاظ على مستوى لاعبيه وإعداد أجيال جديدة تخدم الرياضة السورية.

مدير النادي عبد الهادي بحسيك قال في تصريح لنشرة سانا الرياضية: “منذ ان تأسس النادي في عام 1990 في حمص وهو يعمل على وضع خطط سنوية لتطوير العمل الإداري والتنظيمي والأداء الرياضي حيث نجح في استقطاب الرياضيين من مختلف أنواع الرياضات وساهم في إعداد أجيال رياضية لخدمة مسيرة القطاع الرياضي”.

وأضاف بحسيك إن هناك ألعابا عدة تمارس في النادي أبرزها الكاراتيه والملاكمة والتايكوندو والجودو والمصارعة والفنون القتالية كالمواي تاي والكونغ فو والكيك بوكسينغ وقوة الرمي والكيوكوشنكاي والتايكوانجستو ورفع الأثقال والقوة البدنية وبناء الأجسام إضافة إلى رياضات السباحة والريشة الطائرة والشطرنج ويضم حاليا 460 لاعبا ولاعبة في جميع الألعاب لكل الفئات العمرية.

وتابع بحسيك إن للنادي مشاركات ضمن صفوف منتخب حمص ببطولات الجمهورية وضمن صفوف منتخب الشرطة أيضا كما يقوم بإجراء المعسكرات التدريبية بشكل مستمر خلال العام لإعداد لاعبيه للمشاركة في البطولات الرسمية وعادة ما يشارك في البطولات الودية التي تقام بين النوادي والمحافظات لتطوير أداء اللاعبين وبناء قدراتهم البدنية.

وأشار بحسيك إلى أن النادي حقق نتائج جيدة منذ بداية العام الحالي في بطولات الجمهورية ففي بطولة المواي تاي أحرز ذهبيتين وأربع فضيات وبرونزيتين وفي الكيك بوكسينغ أحرز ذهبيتين وبرونزية وفي الكاراتيه برونزيتين إضافة إلى فضية وبرونزية في رفع الأثقال.

وختم مدير النادي حديثه بأن هناك صعوبات عدة تعترض مسيرة النادي أهمها عدم القدرة على تأمين التجهيزات الرياضية لبعض الألعاب بسبب قلتها وغلاء أسعارها.

مثال جمول