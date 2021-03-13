بعد انكماش الاقتصاد في بلادهم… البريطانيون يلقون اللوم على بريكست

لندن-سانا

كشف استطلاع للرأي أن أغلبية البريطانيين يعتقدون أن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي عاد بنتائج سيئة على قطاعي الاقتصاد والتجارة.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة الاندبندنت البريطانية إلى أن أغلبية البريطانيين الذين أدلوا بآرائهم ألقوا اللوم في انكماش الاقتصاد وتراجع الصادرات على انسحاب لندن من التكتل الأوروبي في إطار ما عرف باسم عملية بريكست.

وأظهرت إحصائيات رسمية نشرت أمس انخفاضاً حاداً بنسبة 7ر40 بالمئة في مبيعات السلع البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي خلال كانون الثاني الماضي إضافة إلى انخفاض الواردات بنسبة 8ر28 بالمئة.

ولم يظهر مكتب الإحصاءات البريطانية أي انخفاضات مماثلة في تجارة بريطانيا مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في دليل قاطع على ما يبدو على أن اللوم يقع على الروتين البريطاني بشأن انسحاب لندن من الاتحاد.

يذكر أن بريكست دخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام الجاري حيث تم تمرير الاتفاق التجاري مع بروكسل بعد عملية برلمانية في مجلس العموم استمرت 14 ساعة.