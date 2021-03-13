اختتام بطولة اللاذقية بالملاكمة للناشئين

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة اللاذقية بالملاكمة لفئة الناشئين التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بمدينة الأسد الرياضية في اللاذقية بمشاركة 50 ملاكما.

وأحرز المركز الأول بوزن 46 كغ جميل جلعود وبوزن 48 كغ حسن قادوش وبوزن 50 كغ محمد علي جريكوس وبوزن 52 كغ تيم سليمان وبوزن 54 كغ محمد إسماعيل وبوزن 57 كغ إسبر درويش وبوزن 60 كغ مهند حمدان وبوزن 63 كغ علي درويش وبوزن 66 كغ علي عبد الرحمن وبوزن 70 كغ زين غانم وبوزن 75 كغ حيدر علي وبوزن 80 كغ هادي سليمان وبوزن فوق 81 كغ محمد حاج محمد.

رئيس اللجنة الفنية الفرعية للعبة منعم فاضل لفت في تصريح لمراسل سانا الرياضي إلى قوة المنافسات التي شهدتها البطولة التي أقيمت بهدف اختيار المتميزين لضمهم إلى منتخب المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية القادمة.