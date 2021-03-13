جهود كبيرة لتوسيع قاعدة لعبة كرة اليد الشاطئية

اللاذقية-سانا

جهود كبيرة تبذل للتوسع بقاعدة كرة اليد الشاطئية من خلال استقطاب المواهب الجديدة وإعداد الكوادر المؤهلة من خلال الدورات التأهيلية تدريبياً وتحكيمياً.

وفي تصريح لمراسل سانا الرياضي قال رئيس اللجنة العليا لكرة اليد الشاطئية حسين غالية.. “نظمت اللجنة دورة تدريبية وتحكيمية لكوادر اللعبة مؤخرا تركزت على كل ما يتعلق بقوانينها واخر تطوراتها لتكون هذه الكوادر الرياضية قادرة على وضع حجر أساس لبناء الفرق والمنتخبات التي ستكون بدورها الرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية”.

وأضاف غالية .. تم تشكيل منتخبات اللعبة بالمحافظات من مواليد عام 2002/2003 وما فوق وتجري حالياً هذه المنتخبات تحضيراتها وفق خطة إعداد وتدريب مدروسة بشكل جيد تشرف عليها اللجنة الفنية في كل محافظة.

ولفت غالية إلى وجود خطة لتوسيع قاعدة اللعبة بالاعتماد على اللجان الفنية وكوادر اللعبة من خلال إقامة البطولات على مستوى المحافظات بالتزامن مع تكثيف المزيد من دورات التدريب والتحكيم لزيادة عدد الكوادر المتخصصة.