الصحة الروسية تسمح باختبار أول منتج خلوي بيولوجي طبي

موسكو-سانا

سمحت وزارة الصحة الروسية بإجراء دراسات وتجارب سريرية على أول منتج خلوي في البلاد بهدف استبدال غضروف الركبة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله للصحفيين اليوم: “قررت وزارة الصحة السماح بإجراء دراسة سريرية لمنتج من الخلايا الطبية الحيوية مخصص لاستعادة النسيج الغضروفي لمفصل الركبة”.

وأضاف موراشكو إن “هذه المادة من تصميم العلماء الروس ويمكنها الحلول محل الأنسجة التالفة ما يعفي المريض من الحاجة إلى الأطراف الصناعية المؤلمة” مشددا على أن هذا هو أول منتج خلوي بيولوجي طبي في روسيا يتم تقديمه للتسجيل الحكومي.

ولفت موراشكو إلى أنه تم إصدار التصريح على أساس نتائج المرحلة الأولى من الاختبارات الطبية الحيوية التي أجراها خبراء مركز علمي مختص تابع لوزارة الصحة الروسية.