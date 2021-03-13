البرازيل تسجل أكثر من ألفي وفاة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

برازيليا-سانا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 85663 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2216 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 11 مليونا و363 ألفا و380 حالة بينما بلغ اجمالي الوفيات 275 ألفا و105 حالات.

وتجاوز معدل الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل الـ 2000 حالة لليوم الثالث على التوالي بينما سجلت إصابات كورونا يوم أمس ثاني أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الوباء.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وسجلت ثالث أكبر حصيلة للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.