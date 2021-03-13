13 من آذار 1781 – ويليام هيرشل يكتشف كوكب أورانوس ليكون الكوكب السابع في النظام الشمسي

دمشق-سانا
1781 – ويليام هيرشل يكتشف كوكب أورانوس ليكون الكوكب السابع في النظام الشمسي.
1885 – كولومبيا البريطانية تتبنى قانونا يمنع الصينيين من الاستقرار بها.
1930 – اكتشاف كوكب بلوتو.
1938 – ألمانيا النازية تضم النمسا إلى أراضيها وذلك بعد يوم من احتلالها.
1986 – المحطة الفضائية مير تستقبل أول زائريها وهما رائدا فضاء سوفياتيان.
1988- تدشين أطول نفق في العالم تحت البحر يربط جزيرتي هوتشو وهوكايدو
في اليابان.
2013 – اختيار فرنسيس الأول بابا جديدا للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل بندكت السادس عشر.
2015 – إدانة رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد بتهم متعددة والحكم عليه بالسجن 13 سنة.
من مواليد هذا اليوم..
1902 – محمد عبد الوهاب موسيقي ومغني مصري ويعد أحد أعلام الموسيقا العربية.
1941- الشاعر الفلسطيني محمود درويش.
من وفيات هذا اليوم..
1881 – القيصر ألكسندر الثاني إمبراطور روسيا السادس عشر في الإمبراطورية الروسية.
1901 – بنيامين هاريسون رئيس الولايات المتحدة الثالث والعشرون.
1975 – إيفو أندريتش أديب كرواتي يوغسلافي وحاصل على جائزة نوبل في الأدب لسنة 1961.
2005 – شوقي ضيف، أديب وعالم لغوي مصري.
أعياد ومناسبات..
عيد القديس جيرالد في الكنيسة الكاثوليكية.