تأجيل مباراة يوفنتوس ونابولي

روما-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم تأجيل جديد لمباراة يوفنتوس وضيفه نابولي بالمواجهة المؤجلة من الجولة الثالثة لمنافسات الدوري الإيطالي والتي كان من المقرر إقامتها في شهر تشرين الأول الماضي.

وذكرت الرابطة في بيان على موقعها الرسمي اليوم أن سبب تأجيل موعد المباراة المؤجلة إلى السابع من شهر نيسان المقبل هو ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة بفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر في حين يتواجد فريق نابولي في المركز السادس برصيد 47 نقطة.