175 وفاة وأكثر من 6600 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

لندن-سانا

سجلت بريطانيا 6609 إصابات جديدة بفيروس كورونا و175 وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت رويترز عن بيانات حكومية بريطانية أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس بلغ 125343 حالة في حين وصل إجمالي الإصابات إلى أربعة ملايين و248 ألفاً و286 إصابة.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن 23 مليوناً و314 ألفاً و525 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات ضد كوفيد19.

ولا تزال بريطانيا تحتل المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.