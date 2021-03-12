إصابة عشرة أشخاص بجروح جراء تدهور حافلة ركاب على أوتستراد دمشق حمص

ريف دمشق-سانا

أصيب عشرة أشخاص بجروح جراء تدهور حافلة ركاب على أوتستراد دمشق حمص.

وذكر مصدر من مركز شرطة الطرق العامة بالنبك لمراسلة سانا أن حافلة شبه بولمان لنقل الركاب تدهورت بعد خروجها عن مسارها بالقرب من بلدة قارة ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح طفيفة أسعفوا إلى مشفى الباسل بمدينة دير عطية وخرجوا جميعهم بعد تلقي العلاج موضحاً أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة والأحوال الجوية السائدة.

وشهد هذا المقطع من أوتستراد دمشق حمص خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي أربعة حوادث ما أدى إلى وفاة سبعة أشخاص وإصابة العشرات.

شهيدي عجيب