العدوان السعودي يرتكب 156 خرقاً لاتفاق وقف النار بالحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 156 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة أن الخروقات شملت قصفاً مدفعياً وغارات وتحليقاً للطيران الحربي والتجسسي واستحداث تحصينات قتالية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.