موسكو: التصرفات الأمريكية والأوروبية ضد الاحتجاجات وحشية

جنيف-سانا

أكدت روسيا أن تصرفات سلطات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد الاحتجاجات والمتظاهرين وحشية مشددة على ضرورة تغيير هذا السلوك.

ووفقاً لوكالة تاس وصف الوفد الروسي المشارك في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف قمع الهيئات الأمنية الأمريكية والأوروبية للمحتجين بأنه “قاس ووحشي في بعض الأحيان”.

وقال دميتري فوروبيوف ممثل الوفد “إن الوضع المتعلق بالحق في حرية التجمع السلمي في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي يثير قلقاً شديداً وهذه الدول تظهر للعالم على نحو متزايد كيف لا يجوز معاملة مواطنيها” مضيفاً: “في هذه الدول تعامل الهيئات الأمنية وتقمع بشدة أعمال الاحتجاج الجماهيري”.

ودعا دميتري المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان إلى النظر في الوضع في مجال احترام الحقوق والحريات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.