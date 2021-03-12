العدو الإسرائيلي يحاول اختطاف راعٍ لبناني

بيروت-سانا

جددت قوات العدو الإسرائيلي انتهاكها للسيادة والأراضي اللبنانية حيث حاولت اليوم اختطاف راع في خراج بلدة كفر شوبا الجنوبية غير أنها فشلت في ذلك.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن اثنين من قوات العدو الإسرائيلي أطلقا رشقاً نارياً باتجاه الراعي اسماعيل قاسم زهرا في خراج بلدة كفر شوبا محلة بسطرة الجنوبية بعد ما ترجلا من آلية عسكرية معادية في محاولة لخطفه.

وأضافت أن وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة اتخذت الإجراءات الميدانية اللازمة تحسباً لأي طارئ وبدأت بمتابعة الموضوع مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اختطفت في أواخر الشهر الماضي راعياً لبنانياً وبعد يومين أفرجت عنه.