الأمن الروسي يداهم ورشات لإنتاج السلاح غير القانوني

موسكو-سانا

داهم الأمن الفيدرالي الروسي 37 ورشة لإنتاج وتعديل السلاح بشكل غير مشروع في 28 منطقة منها موسكو وبطرسبورغ والقرم والشرق الأقصى.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر أمني قوله اليوم: “تم خلال عمليات المداهمة اعتقال 72 شخصا ومصادرة 251 قطعة سلاح ناري من إنتاج محلي وأجنبي”.

وأضاف المصدر: “من بين الأسلحة التي تمت مصادرتها مدفع رشاش جوي من مخلفات الحرب الوطنية العظمى وبنادق آلية من طراز كلاشينكوف ومسدسات من طراز كلوك وبيريتا إضافة إلى بنادق قنص من طراز دراغونوف وبنادق آلية أمريكية من طراز ام 16”.

ولفت المصدر إلى أنه تم العثور خلال المداهمة على 21 قذيفة مدفعية و9 قنابل يدوية وأكثر من 25 ألف طلقة و46 كاتما للصوت.