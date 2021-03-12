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بعد انسحابها منه.. صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي تتراجع

2021-03-12

لندن-سانا

تراجعت صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني الماضي.

ونقلت رويترز عن مكتب الإحصاءات البريطاني قوله: “الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي باستثناء الذهب غير النقدي وغيره من المعادن الثمينة هبطت 04ر7 بالمئة خلال كانون الثاني الماضي كما تراجعت الواردات 8ر28 بالمئة”.

وجاء الانخفاض في كانون الثاني الماضي بعد توقيع اتفاق تجاري بين لندن وبروكسل لما بعد عملية انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي “بريكست”.

يذكر أن “بريكست” دخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام الجاري حيث تم تمرير الاتفاق التجاري مع بروكسل بعد عملية برلمانية في مجلس العموم استمرت 14 ساعة.

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