بقاء ميسي مع نادي برشلونة مرتبط بوعود لابورتا

لندن-سانا

تستعد إدارة نادي برشلونة الاسباني برئاسة خوان لابورتا لإجراء محادثات حاسمة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق بشأن تجديد عقده.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل ولم يعلن عن مصيره في الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية فإن انتخاب لابورتا رئيسا لبرشلونة لا يضمن التزام ميسي بالتوقيع على عقد جديد مشيرة إلى أن لابورتا لم يقدم أي عرض للنجم الأرجنتيني حتى الآن كونه لم يتخذ بعد الإجراءات المالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون التي يعتقد الخبراء أنها ارتفعت إلى أكثر من مليار يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتم دعوة ميسي ووالده لمناقشة العقد الجديد خلال الشهر الجاري مشيرة إلى أن لابورتا يحتاج إلى منح ميسي وعدا بإعادة بناء الفريق الحالي وأن يقدم دليلاً واضحاً لقدرته على الوفاء بوعوده وضم أسماء كبرى إلى برشلونة.