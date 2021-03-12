وزارة الصحة تطلق حملة (تحدي أسبوع بلا سكر) بماراثون رياضي باتجاه ساحة الأمويين

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة توعية صحية تحت عنوان “تحدي أسبوع بلا سكر” بدأتها بماراثون رياضي من ساحة النجمة إلى ساحة الأمويين بدمشق ضم اطباء ورياضيين وفعاليات مجتمعية ومبادرات شبابية ومشاركين آخرين من مختلف الشرائح العمرية.

وتهدف الحملة ومن ضمنها الماراثون إلى نشر الوعي الصحي في المجتمع حول مضار السكر الأبيض على الصحة العامة وضرورة اتباع نمط حياة صحية للوقاية من الأمراض.

وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أشار في تصريح صحفي خلال الماراثون إلى أن الوزارة تقوم بممارسة دورها التوعوي من خلال هذه الحملة إضافة الى دورها العلاجي معربا عن أمله بأن تصل الرسالة منها لكل شرائح المجتمع للوصول الى نمط صحي وممارسة صحية أفضل.

وبين الوزير أن الدراسات العالمية أثبتت الأثر السلبي للإفراط باستخدام السكر الأبيض كغيره من العادات غير الصحية كالتدخين وغيرها لذا يجب الابتعاد عنه والتوعية بمخاطره.

ومن المقرر أن تقام في نهاية الماراثون مجموعة من النشاطات التثقيفية والتوعوية في ساحة الأمويين مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.