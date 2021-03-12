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القومي الاجتماعي في لبنان:نهج المقاومة سبيل تحرير الأراضي المحتلة

2021-03-11

بيروت-سانا

جدد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان التمسك بخيار المقاومة ونهجها سبيلا وحيدا لتحرير الارض المحتلة من العدو الاسرائيلي والقضاء على الإرهاب.

وقال الحزب في بيان له بمناسبة ذكرى شهدائه في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي “اننا نؤكد الوفاء لدماء وتضحيات الشهداء والثبات على نهج المقاومة سبيلا وحيدا لتحرير أرضنا من الاحتلال ودحر الإرهاب وإفشال مخططات الهيمنة الاستعمارية وهزيمة مشاريع التفتيت والتقسيم”.

وأضاف البيان “لقد أحدثت عملية الاستشهادي وجدي الصايغ في الـ12 من آذار 1985 هلعا وصدمة أصابا العدو وقادته.. وهذا النوع من العمليات التي تتالت بتضحيات الشهداء فرض قواعد اشتباك غير تقليدية ألحقت هزيمة معنوية بقوات الاحتلال وأسست لمسار متصاعد من العمليات النوعية والبطولية أثمرت تحريرا لمعظم الأرض اللبنانية”.

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