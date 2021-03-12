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إخماد حريق طال عدة محلات تجارية في منطقة باب الجابية بدمشق القديمة

2021-03-11

دمشق-سانا

أخمد عناصر إطفاء فوج دمشق الليلة حريقاً طال عدة محلات تجارية في منطقة باب الجابية بدمشق القديمة واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لمندوبة سانا أن حريقاً اندلع في محل لبيع القطنيات وبعد إخماده بوقت قصير تجدد وامتد إلى عدة محلات مجاورة لكونها قديمة ومبنية من الطين والخشب مشيرا إلى أنه تم إخماده فيما لا يزال عناصر الإطفاء في المكان لتبريد منطقة الحريق والتأكد من عدم اندلاعه مجدداً.

وأوضح المصدر أن سبب الحريق يعود لماس كهربائي.

من جهته قال مصدر من فوج إطفاء دمشق لسانا إن 12 سيارة إطفاء شاركت في إخماد الحريق وإن عناصر الاطفاء بذلوا جهودا كبيرة لاحتوائه والسيطرة عليه لكون المحلات من طينة البيوت العربية القديمة وفي منطقة ضيقة.

شهيدي عجيب

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