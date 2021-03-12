ألف عنوان وفعاليات ثقافية منوعة ضمن معرض شهر الكتاب السوري في طرطوس

طرطوس-سانا

عناوين فكرية وأدبية وسياسية وتاريخية ونقدية إضافة إلى الروايات العالمية والكتب المترجمة والإصدارات الخاصة بالأطفال تضمنها معرض شهر الكتاب السوري الذي أقامته مديرية الثقافة بطرطوس.

المعرض الذي استضافته مكتبة المركز الثقافي في المدينة بمناسبة يوم الكتاب السوري قال عنه كمال بدران مدير الثقافة في تصريح لسانا إنه يأتي ضمن حرص الوزارة في كل عام على اقامة فعاليات تحتفي بالكتاب السوري طوال شهر كامل عبر معرض يحتوي عناوين متنوعة من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب وبحسومات تصل إلى 60 بالمئة مبينا أن هذه المنشورات منتقاة بعناية من خلال لجان متخصصة .

وأوضحت منى أسعد رئيسة المركز الثقافي في تصريح مماثل أن المعرض ترافقه أنشطة ثقافية منها معرض للكتاب لدار المجد يوم الأحد المقبل وورشات سرد قصصي للأطفال منها ورشة بعنوان “لنصنع جيلا يقرأ” بمشاركة عدد من الأدباء إضافة إلى يوم للقراءة مخصص للصغار مع توزيع هدايا تشجيعية لرواد المكتبة تحفيزا لهم .

ياسر إسماعيل رئيس مركز بيع المطبوعات في مديرية الثقافة لفت الى أن المعرض يحتوي على أكثر من 1000 عنوان من قصص الأطفال والدراسات النقدية والروايات إضافة إلى الكتب المترجمة والعديد من الكتب السياسية والفكرية والأدبية وكتب الشعر .

الدكتور والمدرس بجامعة طرطوس أسامة ميهوب وجد في المعرض تنوعا مهما في العناوين بالكتب والدراسات والمجلات الثقافية كمجلة جسور الثقافة والمجلات الخاصة بالأطفال دلالة على الاهتمام والغنى بالمنتج الثقافي معتبرا أن تواجد الشبان والأطفال لاقتناء الكتب ظاهرة حضارية.

اما سماهر عثمان فذكرت انها تحرص على زيارة المعرض بشكل دائم وتعود أولادها الثلاثة منذ الصغر على القراءة واقتناء الكتب ولا سيما ان الأسعار خلال المعرض تشجع على شراء عدد أكبر نظرا للفارق الكبير عن كتب دور النشر والمكتبات الخاصة.

بدورها وجدت طالبة اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة طرطوس زينب عباس بالمعرض ما يتناسب مع دراستها الجامعية مما يمكنها من شراء ما تريد بسعر زهيد اما غدير العلي طالب الهندسة التقنية بالجامعة فأكد أن المعرض يضم طيفا واسعا من العناوين والكتب المهمة وخصوصا الأدبية والكتب الجديدة لكتاب شباب مع اقتناء الكتب التي تخدم مجاله العلمي .

فاطمة حسين