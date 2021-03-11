برشلونة يستعد للحصول على توقيع غارسيا للانضمام إلى صفوفه

مدريد-سانا

ذكرت تقارير صحفية عن قرب تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع اللاعب إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي الانكليزي ليكون أولى صفقات الفريق الصيفية.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن برشلونة يستعد للحصول على توقيع غارسيا كلاعب حر لاسيما أن الموسم الحالي هو الأخير للاعب مع مانشستر سيتي.

وكان برشلونة قريباً من ضم غارسيا خلال الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية إلا أن المقابل المادي كان العائق وراء إتمام الصفقة.

يذكر أن غارسيا رفض التجديد للنادي الإنكليزي بحيث يحق له الآن التوقيع على عقود الانتقال إلى أي فريق آخر كصفقة انتقال حر.