الأم بتلم.. بازار للمنتجات اليدوية التراثية بمشاركة 100 سيدة

دمشق-سانا

بمشاركة 100 سيدة تهتم بالصناعات اليدوية التراثية أقامت مؤسسة مبادرة أهل الشام اليوم بازارها السنوي “الأم بتلم” في فندق الفورسيزن والذي يستمر لغاية الـ 13 من الشهر الجاري.

وعرض في البازار الذي يقام بمناسبة عيد الأم أعمال يدوية لمنتجات الصابون والشموع والمطرزات والإكسسوار والالبسة وتحف الزينة والخشب المستوحاة من التراث الدمشقي والتي أنجزت من قبل عدد من الحرفيات والنساء المستفيدات من دورات تمكين المرأة في عدد من الجمعيات الخيرية.

رئيسة مجلس أمناء المؤسسة ميساء رسلان بينت في تصريح لـ سانا أن البازار ينظم للعام الثالث على التوالي بهدف تشجيع النساء المنتجات والتعريف بأعمالهن اليدوية المتميزة وتسويقها مشيرة إلى أن ريعه يعود لصندوق المؤسسة لتنفيذ مشاريع خيرية خدمية للجمعيات التابعة لها وعددها 56.

وقدمت عدة سيدات منتجاتهن التي صنعنها ضمن مشروع كفافي التابع لجمعية حفظ النعمة ضمن البازار حيث اعتبرت عبير العلبي رئيسة مجلس إدارة الجمعية أن ذلك نافذة لهن للتعريف بالمشاريع الإنتاجية للنساء المعيلات لأسرهن.

ولفتت مديرة الشركة المنظمة للبازار نانسي عجلاني إلى أنه تم تنظيم البازار بشكل طوعي مساهمة منهن بدعم الجمعيات الأهلية وأصحاب المشاريع اليدوية الصغيرة ومتناهية الصغر .

أما تغريد عابدين القادمة من اللاذقية فهي تشارك للمرة الأولى في البازار بحرفتها “صناعة المكارم” التي تنتجها مع 8 شابات حيث انطلق مشروعهن منذ عام ويسعين الآن للترويج له عبر البازارات بينما قدمت المشاركة اريج علي مجموعة من اعمال الصابون بأشكال والوان متنوعة تناسب كافة المناسبات .

ونوهت المشاركة عبير شيخ موسى التي تعمل بالألبسة المطرزة بـ “الصرمة اليديوية” بأهمية البازارات والمعارض للتعريف بأعمال الشخص الذي لا يمتلك محلا تجاريا.

وأعرب عدد من زوار البازار عن جمالية وتميز القطع والمنتجات المعروضة لاسيما كونها من التراث الدمشقي ويمكن شراؤها كهدايا لعيد الأم مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بهذه الصناعات وتشجيع السيدات لزيادة إنتاجهن من خلال تقديم التسويق والدعم لهن.

إيناس سفان