ميلان يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في الوقت القاتل

لندن-سانا

فرض ميلان الإيطالي التعادل على مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن ذهاب دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح مانشستر باب التسجيل عن طريق أماد ديالو تراوري من ساحل العاج في الدقيقة الـ 50 من عمر اللقاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف ميلان هدف التعادل عن طريق الدنماركي سيمون كايير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا التعادل ظلت تذكرة الدور ربع النهائي حائرة بين الفريقين مع أفضلية نسبية لميلان لتسجيله خارج قواعده بانتظار مباراة الإياب في إيطاليا الخميس المقبل.