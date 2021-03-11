SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل وزارة الصحة: تسجيل ٧٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٦٢٥٧

ميلان يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في الوقت القاتل

2021-03-11

لندن-سانا

فرض ميلان الإيطالي التعادل على مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن ذهاب دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح مانشستر باب التسجيل عن طريق أماد ديالو تراوري من ساحل العاج في الدقيقة الـ 50 من عمر اللقاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف ميلان هدف التعادل عن طريق الدنماركي سيمون كايير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا التعادل ظلت تذكرة الدور ربع النهائي حائرة بين الفريقين مع أفضلية نسبية لميلان لتسجيله خارج قواعده بانتظار مباراة الإياب في إيطاليا الخميس المقبل.

انظر ايضاً

مانشستر يونايتد يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا فاز فريق مانشستر يونايتد على مستضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved