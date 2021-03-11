إسبانيا..تفكيك شبكة إرهابية تقوم بعمليات تجنيد لصالح (داعش)

مدريد-سانا

تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك شبكة إرهابية إجرامية تقوم بعمليات تجنيد بين السجناء في السجون الإسبانية لصالح تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأوضحت قوات الحرس في بيان لها أنه “تم تفكيك شبكة مؤلفة من ثلاثة سجناء من المنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي عملوا على تجنيد أشخاص آخرين على وشك الإفراج عنهم من أجل شن عمليات إرهابية داخل الأراضي الإسبانية بعد إطلاق سراحهم” مشيرة إلى أن أحد الثلاثة تم وضعه تحت المراقبة المكثفة بسبب مواقفه المتطرفة فيما كان العضوان الآخران في المجموعة يقضيان عقوبة السجن بتهمة السرقة بالعنف والسطو ومحاولة القتل والاحتيال وتزوير الوثائق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الحرس المدني بالكشف عن شبكات تقوم بعمليات تجنيد لصالح تنظيمات إرهابية في السجون ففي تشرين الأول 2018 تم تفكيك شبكة مؤلفة من 25 شخصاً من أنصار ومؤيدي تنظيم (داعش) الإرهابي في عدد من السجون.