أكثر من 80 بالمئة من الروس يؤيدون إعادة القرم لروسيا

موسكو-سانا

أظهر استطلاع جديد للرأي أن أكثر من 80 بالمئة من الروس يؤيدون إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ميخائيل مامونوف رئيس قسم التحليل السياسي بمركز أبحاث الرأي العام الروسي قوله إن أكثر من 81 بالمئة من الروس لديهم وجهة نظر إيجابية حول إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا بعد سبع سنوات من الاستفتاء مقابل 13 بالمئة فقط ممن كانت لديهم نظرة سلبية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا اتخذت القرار الصحيح لدمج شبه جزيرة القرم قال مامونوف إن العامل الرئيسي وراء دعم الشعب لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم هو استعادة العدالة التاريخية فهي تاريخياً أرض روسية وبالتالي فإن إعادة التوحيد كانت مبررة تاريخياً.

وأضاف أن 63 بالمئة من الروس الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بالفخر والإعجاب بالأحداث التي وقعت في شبه الجزيرة قبل سبع سنوات و7 بالمئة فقط

من الروس لديهم مشاعر سلبية مثل خيبة الأمل والاستنكار فيما لم يكن لدى 27 بالمئة منهم أي مشاعر تجاه هذا الموضوع.

يذكر أن سكان القرم ومدينة سيفاستوبل الواقعة جنوب شبه الجزيرة صوتوا في الـ 16 من آذار 2014 بأغلبية ساحقة لمصلحة الانضمام إلى روسيا.