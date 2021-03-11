أمسية موسيقية لطلاب قسم البيانو في معهد صلحي الوادي بمكتبة الأسد

دمشق-سانا

بهدف تكريسه كطقس سنوي احتفاء بطلابه المتفوقين أقام معهد صلحي الوادي حفلاً موسيقياً في مكتبة الأسد الوطنية تضمن مشاركات فردية لـ 18 طالباً وطالبة من قسم البيانو.

وتأتي هذه الأمسية بهدف تشجيع طلاب المعهد الذين واظبوا على دروسهم خلال العام الدراسي وإدخالهم في حالة الأداء على خشبة المسرح وأمام الجمهور إضافة إلى كونها تساعد في تقويم أخطائهم وصقل تجربتهم.

وجاء برنامج الأمسية منوعاً وعالي المستوى في نفس الوقت حيث تضمن مقطوعات لعدد من كبار المؤلفين الكلاسيكيين أمثال موزارت وبيتهوفن وشوبان وليزت ومسكوسكي ومندلسن بإشراف عدد من الموسيقيات الأكاديميات من الأساتذة في المعهد.

يذكر أن معهد صلحي الوادي للموسيقا التابع لوزارة الثقافة تأسس عام 1960 تحت اسم المعهد العربي للموسيقا ليتغير اسمه لاحقاً إلى معهد صلحي الوادي تكريماً لمؤسسه ويخرج المعهد سنوياً العشرات من الأطفال واليافعين في مجالات العزف على مختلف الآلات الموسيقية العربية والغربية ويرفد المعهد العالي للموسيقا بمواهب مبدعة.

رشا محفوض