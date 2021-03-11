عناوين ثقافية ومعرفية شاملة ضمن معرض شهر الكتاب السوري بمديرية ثقافة حماة

حماة-سانا

ضم معرض شهر الكتاب السوري الذي أقامته مديرية ثقافة حماة في قاعة المعارض بالمديرية مئات العناوين من مختلف صنوف المعرفة والفكر والسياسة والأدب وأدب الطفل والكتب المترجمة.

وأوضح سامي طه مدير ثقافة حماة في تصريح لـ سانا الثقافية أن المعرض شكل فرصة لعرض إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب القديمة والحديثة إضافة إلى أنه تقليد سنوي للاحتفاء بالكتاب السوري لتقديم المنتج الثقافي وتسهيل وصوله لجميع المهتمين لتعزيز ثقافة القراءة.

وأشار إلى أن المعرض يحتوي أكثر من 1000 عنوان تنوعت بين الكتب الأدبية والعلمية وجناحاً خاصاً للأطفال تضمن قصصاً وكتباً علمية وروايات تقدم للقارئ بأسعار رمزية تصل إلى حسم 60 بالمئة باستثناء الدوريات والمجلات والسلاسل تبقى بسعر الغلاف.

الإعلامية شذى صباغ لفتت إلى غنى وتنوع الكتب في المعرض والأسعار المناسبة لمختلف الشرائح والتي أتاحت الفرصة للراغبين باقتناء عدد كبير من الكتب التي تهمهم.

وبينت الدكتورة شكرية حقي أن المعرض يدعو للعودة إلى الكتاب في عصر التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي التي أبعدت الكثيرين عن المطالعة معتبرة أن سعر الكتاب الرمزي في المعرض يتيح للجميع اقتناء إصدارات عديدة ويجعل المهتم يبني مكتبته الخاصة بأقل التكاليف.

يشار إلى أن المعرض مستمر لغاية الـ 30 من الشهر الجاري وهو جزء من احتفالية تضم محاضرات وندوات وأنشطة ثقافية مختلفة.

سهاد حسن