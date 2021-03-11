السورية للاتصالات تتحمل أجور إعادة الاشتراك لعدد من المشتركين

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن تحملها لكامل أجور إعادة الاشتراك لخدمتي الهاتف الثابت والانترنت للمشتركين الذين تم إلغاء اشتراكهم مالياً لعدم سدادهم فاتورة الدورة الرابعة 2020.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه: “حرصاً من السورية للاتصالات على رضا زبائنها وضماناً لحقوقهم وتعزيزاً لمصداقيتها تجاههم ستتحمل الشركة كامل أجور إعادة الاشتراك لخدمتي الهاتف الثابت والانترنت للمشتركين الذين تم إلغاء اشتراكهم مالياً بسبب عدم تسديد فاتورة الدورة الرابعة 2020”.

وبينت الشركة أنه سيتم اعتبار المبالغ المسددة سابقاً من قبل بعض المشتركين لقاء إعادة اشتراكاتهم بمثابة سلفة عن الفواتير الهاتفية اللاحقة.