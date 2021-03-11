حماة اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لافروف: الإجراءات القسرية الغربية تستهدف الشعب السوري بأكمله وتعرقل عملية إعادة الإعمار
2021-03-11
اتحاد عمال البرتغال يدعو لإنهاء العقوبات الأمريكية الأوروبية ضد الشعب السوري
2021-03-11
نساء فرنسيات يطالبن برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-03-11
الخامنئي يطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من سورية والعراق
2021-03-11
حقوقيون وصحفيون يدعون بايدن إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري
2021-03-10
سياسيون وأكاديميون غربيون يطالبون برفع العقوبات عن سورية وحكوماتهم لا تخرج عن مسار واشنطن
2021-03-10
بورتنيكوف: نمتلك معطيات عن 4500 روسي انتسبوا سابقاً للمنظمات الإرهابية الدولية في سورية والعراق
2021-03-10
محليات
السورية للاتصالات تتحمل أجور إعادة الاشتراك لعدد من المشتركين
2021-03-11
النقل: إلزام الدوائر القانونية بتدقيق أضابير المركبات العائدة للمواطنين قبل تحويلها إلى محكمة السير
2021-03-11
تشغيل محطة مياه الشرب في بلدة الهوية بريف إدلب المحرر من الإرهاب
2021-03-11
القبض على عصابتي نشل أجهزة خليوية واتجار وتعاطي مواد مخدرة في الميادين
2021-03-11
كيف نجحت سيدات حلب في إطلاق مشروعات صغيرة ناجحة؟
2021-03-11
77 مدرسة في الغوطة الشرقية تستقبل طلابها من جديد في مشهد حاول الإرهاب تغييبه لسنوات
2021-03-11
اللاذقية.. ضبط معملين لإنتاج المنظفات دون مواصفة وببيانات وهمية
2021-03-11
رياضة
مبابي يكسر رقم ميسي القياسي بدوري أبطال أوروبا
2021-03-11
معلول يطعم قائمة منتخب سورية لكرة القدم بـ 4 لاعبين جدد.. من هم؟
2021-03-11
الإسباني نادال لن يشارك في بطولة دبي للتنس
2021-03-11
باريس سان جيرمان يثأر من برشلونة ويقصيه من دوري أبطال أوروبا
2021-03-10
أتليتيكو يحقق فوزاً ثميناً على بلباو في الدوري الإسباني
2021-03-10
مانشستر سيتي يقسو على ساوثهامبتون بخماسية
2021-03-10
مرسيليا يتغلب على رين في الدوري الفرنسي
2021-03-10
اقتصاد
وزارة الأشغال العامة والإسكان تعتمد تعديل نظام تصنيف مقاولي الإنشاءات
2021-03-11
12 بالمئة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة متوقفة عن العمل بسبب كورونا
2021-03-11
ارتفاع أسعار النفط
2021-03-11
عجز بقيمة 867ر1 مليار دولار في الميزان التجاري التركي
2021-03-11
ارتفاع كبير في مبيعات السيارات بالصين
2021-03-11
ارتفاع أسعار الذهب
2021-03-11
عجز الميزانية الأمريكية يصل إلى 311 مليار دولار
2021-03-10
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حماة اليوم
2021-03-11
تصوير: إبراهيم عجاج
2021-03-11
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