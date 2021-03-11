معرض شهر الكتاب السوري في مديرية ثقافة حمص

حمص-سانا

يحظى الكتاب الورقي بإقبال واسع عند جمهوره من القراء الشباب وهذا ما تجلى من خلال الإقبال اللافت على معرض شهر الكتاب السوري المقام حاليا في مديرية ثقافة حمص.

المعرض الذي ضم أكثر من 600 عنوان تنوعت تشكيلاته هذا العام لتشمل مختلف القضايا الأدبية والفكرية والمسرحية والتاريخية والتراثية والاجتماعية والدينية والسينمائية إضافة إلى المجموعات الشعرية والقصصية والدوريات وكتب الأطفال.

عن المعرض والهدف منه أوضح المشرف عليه محمود الطويل أنه يأتي ضمن نشاطات وزارة الثقافة السنوية لإقامة معارض للكتب الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب تشجيعاً للحركة الثقافية وإعادة البريق إلى الكتاب الورقي وشد الشباب إلى اقتنائه بأسعار منافسة للمكتبات حيث وصلت نسب الحسومات فيه إلى 60 بالمئة ما يجعله في متناول الجميع.

الموظفة صفاء عروب وجدت في المعرض فرصة للحصول على كتاب قيم بسعر بسيط معربة عن إعجابها بالعناوين التي طرحها المعرض والتي تناسب جميع الأعمار على حين أمل المهندس عبد الهادي النجار بأن يكون المعرض أكثر توسعا في العناوين وخاصة التي تختص بتاريخ حمص.

من جهته رأى الأب سبريدون كباس أحد مرتادي المعرض والذي يميل للكتب الأدبية والفكرية أن وزارة الثقافة عودت جمهورها على مثل هذه المعارض ذات المستوى الممتاز في اختيار الكتب والمطبوعات التي تلبي حاجة كل الأشخاص وبأسعار مدروسة.

بدورهم عبر كل من طالب الهندسة بشار السلمان ورهام شاهين وهبة الياسين الطالبتين في كلية الطب بجامعة البعث والذين زاروا المعرض عن سعادتهم بالمعرض الذي يوفر للشباب فرصة امتلاك أكبر عدد من الكتب بسعر قليل وأبدوا رغبتهم في اقتناء الكتب التي تناسب هواياتهم الموسيقية والأدبية رغم دراستهم العلمية.

حنان سويد