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الصين: لدى بكين وواشنطن مصالح مشتركة واسعة

2021-03-11

بكين-سانا

اعتبر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أن لدى الصين والولايات المتحدة مصالح مشتركة واسعة حيث بإمكانهما التعاون مع بعضهما البعض في العديد من المجالات.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن لي قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم إن “الصين والولايات المتحدة بصفتهما من أكبر الدول المتقدمة ستستفيدان من التعاون لكنهما ستخسران من المواجهة” مشيراً إلى أنه يجب السعي لتحقيق تنمية مستدامة وصحية في علاقاتهما.

وكانت وزارة الخارجية الصينية دعت في وقت سابق اليوم الولايات المتحدة إلى التخلي عن “عقلية الحرب الباردة” والعمل لتعزيز الثقة بين البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

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