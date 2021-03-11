فقدان 15 شخصاً وإصابة آخرين جراء حرائق غابات في الأرجنتين

بوينس آيرس-سانا

فقد 15 شخصاً وأصيب سبعة آخرون جراء حرائق غابات اجتاحت أمس منطقة باتاغونيا الأرجنتينية.

وأفادت السلطات الرسمية وفق ما ذكرت فرانس برس بأنه تم إجلاء نحو مئتي شخص فيما تضرر مئة منزل جراء الحرائق في المنطقة المعروفة بغاباتها وبحيراتها وأهميتها سياحياً نظراً إلى قربها من سلسلة جبال الأنديس.

وكتب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز على تويتر أن السلطات “أرسلت مروحيتين وثلاث طائرات و12 سيارة إطفاء ومركبات دعم” فيما قال وزير البيئة خوان كاباندي للصحفيين “سأتقدم بشكوى جنائية لأن الحريق كان مفتعلاً” .

وأتت حرائق في الأرجنتين العام الماضي على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات ووفق الحكومة فإن 95 بالمئة من هذه الحرائق بدأها أشخاص وتسببت في بعض الحالات بأضرار هائلة لأبنية وأراض زراعية.