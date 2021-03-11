باريس سان جيرمان يثأر من برشلونة ويقصيه من دوري أبطال أوروبا

باريس-سانا

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله بنتيجة 1-1 اليوم مع ضيفه برشلونة الإسباني في إياب دور الـ 16 من المسابقة.

وذكرت رويترز أن سان جيرمان افتتح باب التسجيل عن طريق نجمه كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 30.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التعادل لبرشلونة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 37 قبل أن يهدر فرصة ذهبية لتقدم فريقه عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذه النتيجة تأهل سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد أن تفوق بمجموع المباراتين 5-2 عقب فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1 على ملعب “الكامب نو” معقل برشلونة.