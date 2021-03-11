مانشستر سيتي يقسو على ساوثهامبتون بخماسية

لندن-سانا

حقق مانشستر سيتي فوزاً عريضاً على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ 33 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية السيتي كل من البلجيكي كيفين دي بروين هدفين 15 و59 والجزائري رياض محرز هدفين في الدقيقتين 40 و55 والألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي للشوط الأول وسجل ثنائية ساوثهامبتون جيمس وارد براوس من ركلة جزاء وتشي آدمز في الدقيقتين 25 و56 على الترتيب.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز الـ 14 على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.