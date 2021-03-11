حقوقيون وصحفيون يدعون بايدن إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري

واشنطن-سانا

دعت مجموعة حقوقيين وصحفيين معنين بقضايا حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن الى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وأشار الموقعون على رسالة موجهة الى بايدن بمناسبة تنصيبه الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الى ضرورة رفع كل أشكال العقوبات المفروضة على الواردات ونقل البضائع وخصوصاً ما يتعلق منها بالغذاء والطعام والزراعة والمشتقات النفطية والأسمدة والمعدات وقطع الغيار والأدوية بكل أشكالها البشرية منها والبيطرية والسماح بالتحويلات المالية.

وأوضح الحقوقيون والصحفيون في رسالتهم أن أغلب البنى التحتية السورية كالمشافي والمراكز الصحية ومحطات الطاقة والمدارس والتي إما دمرها الإرهاب بشكل كامل أو خرب مكوناتها من المستحيل إصلاحها جراء تلك العقوبات الأمريكية والتي تسببت أيضاً بنقص كبير في الغذاء وتدمير اقتصاد العائلات السورية وتراجع المنتجات الزراعية حيث لم يسلم من تلك العقوبات الوقود ولا الأسمدة ولا الأدوية البيطرية والزراعية والبذار إضافة الى الأدوية الطبية البشرية ما شكل صعوبة في مواجهة جائحة كورونا في البلاد.

ولفت الموقعون الى أن احتلال الجيش الأمريكي لأغلب حقول النفط السوري وحؤوله دون وصول المشتقات النفطية الى الشعب السوري صاحبه الشرعي أدى الى نقص حاد في المشتقات النفطية ونقص في الطاقة الكهربائية ما أدى الى إغلاق الكثير من المشاريع الصغيرة التي كانت تعيش منها عائلات بأكملها.