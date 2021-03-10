ضبط ثلاثة مستودعات لمادة الإسمنت المدعوم في مدينة اللاذقية

اللاذقية وحمص-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم ثلاثة مستودعات تحتوي على أكثر من 5 أطنان من مادة الإسمنت المدعومة معدة للبيع في السوق السوداء بطريقة غير مشروعة.

مدير التجارة الداخلية في اللاذقية سامر السوسي أكد في تصريح لمندوب سانا أنه تمت مصادرة الكميات المضبوطة وسلمت الى مستودعات العمران وأحيل الضبط الى القضاء المختص أصولاً مشيراً إلى أن الكمية المضبوطة وجدت في ثلاثة مستودعات صنعت في شركتي اسمنت حماة وطرطوس.

وفي مدينة حمص نظمت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص خلال اليومين الماضيين مجموعة من الضبوط بحق عدد من الفعاليات لعدم ارتداء كمامة ولباس العمل ضمن محلات غذائية منتشرة ضمن أنحاء المدينة وإهمال نظافة وعدم قطع بطاقة صحية وسوء تخزين مواد غذائية وبيع لحوم مختلفة.

كما نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم ضبوطاً بحق صاحب محطة للمحروقات للتصرف بشكل غير مشروع بمادتي المازوت والبنزين وحيازة وعرض مواد للبيع مجهولة ضمن أحد المحلات في حي الخضر وقرية كفرا والصويري وبلدة حسياء وكرم الشامي.

كما تم ضبط مخالفة بأحد الأفران بإنتاج وتعبئة خبز تمويني بوزن ناقص ومخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير والبيانات وضبوط عينات للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

وشملت الضبوط بحسب المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص حيازة وعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر وانتاج وتعبئة خبز تمويني بوزن ناقص وحيازة ونقل الدقيق المخصص للمخابز التموينية لاستخدامه بصناعة المعجنات والخبز السياحي وذلك ضمن سيارة شاحنة وحيازة 12كيلوغراماً من الخميرة الطرية مخصصة للمخابز التموينية.

ولفت اليوسف الى أن المخالفات شملت أيضاً نقع الفروج المنظف بالماء ضمن محل في حي الانشاءات والاتجار بالمشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة بقصد تحقيق ربح مادي والاتجار بالمازوت المدعوم وحيازته في غير المكان المخصص له إضافة الى ضبوط بمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير والبيانات والامتناع عن البيع وضبوط عينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق المخالفين.