الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية نفذت 45 اعتداء من منطقة خفض التصعيد بإدلب على المناطق الآمنة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 45 اعتداء خلال الساعات الماضية على المناطق والقرى الآمنة بأرياف حماة وحلب واللاذقية والجزء المحرر من ريف إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أن الاعتداءات الإرهابية توزعت بواقع 23 اعتداء في محافظة إدلب و15 في اللاذقية و5 في محافظة حماة واثنين في حلب.

وأعلنت الدفاع الروسية الجمعة الماضية رصد 26 خرقا من الأراضي التي ينتشر فيها إرهابيو “جبهة النصرة” وتوزعت الخروقات بواقع 13 خرقا في محافظة إدلب و5 في اللاذقية و6 في محافظة حماة واثنين في حلب.