بهدف تبسيط الإجراءات… محافظة دمشق تفتتح مركزاً جديداً لخدمة المواطن

دمشق-سانا

ضمن خطة الحكومة للتوسع بمراكز خدمة المواطن وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين افتتحت محافظة دمشق اليوم مركزاً جديداً في منطقة القنوات بمبنى دائرة خدمات القنوات على مساحة 200 متر مربع.

ويضم المركز قاعة استقبال ونظام دور و11 نافذة ويقدم خدمات السجل المدني والعدلي وغير الموظف والمصالح العقارية وعقود الإيجار على أن تتوسع خدماته لاحقاً لتشمل مديرية السجل المؤقت وبيانات التنظيم والتخطيط العمراني ومديرية الشؤون الصحية فض ختم البطاقة الصحية.

محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أوضح في تصريح للصحفيين أنه تمت إعادة تأهيل المركز ضمن خطة المحافظة لتحسين وتطوير واقع المراكز والارتقاء بعملها واستيعاب أعداد أكبر من المراجعين مشيرا إلى أن افتتاح مراكز جديدة خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات ذات الصلة المباشرة مع المراجعين.

وبين العلبي أن المحافظة قامت بتجهيز المركز بمنظومة الطاقة الشمسية للاستمرار في تقديم الخدمات على مدار الساعة لإنجاز المعاملات وتسيير أمور المواطنين وعدم التأثر بانقطاع التيار الكهربائي وفي حال توقف الطاقة الشمسية يتم استخدام المولدات الكهربائية المزودة بها مراكز الخدمة.

مدير مراكز خدمة المواطن في المحافظة المهندس لؤي علوش بين بدوره أن الهدف الأساسي من قيام المحافظة بافتتاح مراكز جديدة هو تخفيف العبء عن المواطن وتقديم الخدمات له بالشكل الأمثل لافتا إلى افتتاح عدة مراكز مؤخرا منها مركز الخدمات الالكترونية بالمركز الرئيسي في مبنى المحافظة ومركز بمديرية المرسوم 66 ومراكز أعيد تأهيلها وتوسعتها كالميدان والقنوات وذلك وفق المعايير اللازمة للمراكز من صالات استقبال ومكاتب أمامية ونظام دور وأرشفة واستشاري وكوات مصرفية.

وتتوزع مراكز خدمة المواطن الخمسة عشر التي قدمت خلال العام الماضي أكثر من 617 ألف خدمة في ساحة يوسف العظمة بمبنى المحافظة الذي يضم المركز الرئيسي ومركز الخدمات الالكترونية بمدينة دمشق القديمة في مكتب عنبر وبدوائر خدمات كفرسوسة والمزة والمهاجرين في الجسر الأبيض ودمر البلد والقنوات والميدان ومديرية مالية دمشق والسجل المؤقت بالسبع بحرات ومكتب دفن الموتى بباب مصلى ومديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 بالمزة إضافة إلى مركز الشام الجديدة الذي يتم العمل على إعادة تأهيله لتوسعته ومنطقة جنود الأسد.

فراس صافي