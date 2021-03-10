الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة تنال ثقة مجلس النواب

سرت-ليبيا-سانا

نالت الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب خلال جلسة عقدت اليوم في مدينة سرت شمال ليبيا.

وذكر موقع بوابة الوسط الليبي أن الحكومة التي عرض برنامجها وقدم أسماءها الدبيبة إلى مجلس النواب خلال جلسة أمس حصلت على ثقة 132 عضوا.

وحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح خلال إعلانه نتيجة تصويت الأعضاء رئيس الحكومة على الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في الـ 24 من كانون الأول 2021.

وتم اختيار الدبيبة رئيسا للحكومة في ليبيا خلال محادثات أجرتها الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في جنيف في شباط الماضي وستتولى الإشراف على الاستعداد للانتخابات العامة المقبلة.